Ряд справок в Москве начнут выдавать по-новому

Вице-мэр Ракова: в электронных медкартах детей теперь доступны новые медицинские справки

В детской электронной медкарте москвичей стал доступен ряд новых справок. Среди них — справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортные карты, справки в бассейн, в лагерь и об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также рекомендации об освобождении от посещения школ и детсадов. Как рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это позволит родителям всегда иметь под рукой все медицинские сведения своего ребенка, а также упростит работу врачей.

Мы продолжаем расширять функционал электронной медкарты. Теперь в детских медкартах хранится информация о выданных в городских поликлиниках справках для получения путевки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортных картах, справках в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также родители и дети старше 15 лет в ЭМК могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения школ и детсадов. Иметь такие документы в цифровом виде действительно удобно — информация о здоровье детей всегда под рукой Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что в случае утери справок не нужно записываться на прием для оформления новых — быстро распечатать их смогут в кабинете выдачи справок и направлений. Это упростит работу врачей, освободит их от дополнительной бумажной работы, высвободит время для приема больных. Также теперь справки и карты для санаторно-курортного лечения, справки в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными доступны и в электронных медкартах взрослых пациентов.

Эти медицинские справки содержат информацию о состоянии здоровья ребенка, список рекомендаций по оздоровительной терапии для детей, а также данные об эпидокружении — они необходимы для получения путевок в детские оздоровительные учреждения.

Как теперь выглядит раздел детской электронной медкарты? Обновленный раздел детской электронной медкарты «Cправки и мед.заключения» в веб-версии сервиса теперь состоит из трех блоков: справки, медицинские заключения и рекомендации. В блоке «Справки» доступны четыре новые справки: справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме 070/у, справка в лагерь по форме 079/у, справка в бассейн и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также санаторно-курортная карта по форме 076/у. Она оформляется после получения справки для санаторно-курортного лечения и должна помочь врачу в оздоровительном заведении подобрать комплекс лечебных и общеукрепляющих процедур для посетителя, подтвердить у него отсутствие противопоказаний к такому времяпрепровождению. Карта имеет две части: первую заполняет педиатр до отъезда в лечебно-оздоровительно учреждение, вторую – медицинский работник санатория по окончании срока пребывания в нем. Также теперь справки и карты для санаторно-курортного лечения, справки в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными доступны и в электронных медкартах взрослых пациентов. В мобильной версии медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО» справки, рекомендации и медицинские заключения отображаются в разделе «Справки». При просмотре каждого из перечисленных документов отображается дата выдачи справки, ее порядковый номер, наименование справки, специальность и ФИО врача, выдавшего справку, и медицинская организация, в которой оформлена справка. Кроме перечисленных параметров каждый из документов также содержит набор необходимых сведений в соответствии с его назначением. В новом блоке «Рекомендации» родители и дети старше 15 лет могут ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения образовательного учреждения. Они оформляются в момент первого обращения ребенка к врачу по причине болезни. Ранее подобная информация в электронном виде была доступна только врачам поликлиник в ЕМИАС, сотрудникам медблоков образовательных учреждений в системе «ЕМИАС.Школа» и учителям в электронном журнале МЭШ. Родителю или самому ребенку, если он уже взрослый и ходил на прием сам, врач озвучивал эту инфо на приеме.

Сегодня в электронной медкарте детей на портале mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» родителям в онлайн-режиме также доступны протоколы осмотров врачей, лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии, включая доступ к изображениям снимков), выписки из стационаров, история вакцинаций детей и персонализированный региональный календарь детских профилактических прививок. Можно ознакомиться с информацией о выписанных действующих рецептах и данных о вызовах скорой помощи, самостоятельно внести сведения о наличии или отсутствии аллергии у ребенка, заполнив анкету из 10 уточняющих вопросов. При этом пользователи имеют возможность самостоятельно загружать и выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.



Чтобы получить доступ к своей электронной медицинской карте или медкарте ребенка, москвичам нужно подать заявку на портале mos.ru. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, отметили в комплексе социального развития. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно с Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам. Проект предоставляет различные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество проводимых исследований и лечений.

