Названы регионы России с подешевевшими дачами

«Мир квартир»: дачи и коттеджи сильнее всего подешевели в Крыму

Среди регионов России дачи и коттеджи сильнее всего подешевели за год в Крыму. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», передает ТАСС.

В Крыму отрицательная динамика достигла 16,4 процента. Регионом с подешевевшими дачами также назвали Калининградскую область, где объекты потеряли в цене 15,2 процента. Топ-3 списка замкнула Московская область — дачи подешевели на 13,8 процента. Ниже в списке расположились Краснодарский край и Орловская область, где дачи стали стоить меньше на 13,5 и 7,3 процента соответственно.

Однако, по данным экспертов, в среднем по стране дачи и коттеджи подорожали за год на 13,9 процента, до 6,3 миллиона рублей. Специалисты спрогнозировали, что цены продолжат расти. На динамику повлиял рост стоимости материалов и строительства.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам первого квартала 2023 года в России резко подорожали загородные дома — в среднем на 28 процентов, до 3,2 миллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.