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20:16, 20 апреля 2023Среда обитания

Популярный российский рэпер назвал неожиданное качество москвичей

Рэпер Thomas Mraz назвал москвичей вежливыми людьми

Кадр: Thomas Mraz / YouTube

Популярный российский рэпер Алмас Гатауллин, известный под псевдонимом Thomas Mraz, заявил, что считает москвичей вежливыми. Неожиданное качество жителей столицы он назвал в интервью изданию «Москвич Mag».

Гатауллин отметил, что он не согласен со стереотипом, что в Москве все торопятся и не отличаются вежливостью. «Каждый раз, когда я оказываюсь в этом городе, мне кажется, что все наоборот. Темп действительно очень быстрый, но люди, которые мне попадаются на пути, очень вежливые. Например, в других городах наши соседи с нами не здороваются, а в Москве — всегда», — рассказал он.

По мнению рэпера, в последние годы облик столицы изменился. В качестве примеров трансформаций города он выделил большой архитектурный и технологический прогресс, а также появление большого количества небоскребов. При этом Thomas Mraz подчеркнул, что на фоне этих «действительно крутых» изменений на контрасте сильно выделяются старые здания, находящиеся в плохом состоянии. Исполнитель добавил, что ему нравится, что в столице есть много «интересного движа», однако в то же время ему хотелось бы, чтобы в городе появилось больше природы и стало меньше мусора.

В апреле о недостатках Москвы высказался актер Сергей Лавыгин. По его мнению, главными минусами столицы для него служат отсутствие моря, а также недостаточное количество парковок в центре города.

Полина Кислицына
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