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18:29, 20 апреля 2023Россия

В Госдуме захотели отменить один указ властей СССР по Украине

Депутат ГД Затулин предложил отменить решение властей СССР о передаче Крыма Украине

Фото: Wikimedia

Указ президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма под контроль Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) необходимо отменить. О желании аннулировать это решение заявил депутат Госдумы Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев повторяет «одно и то же», заявляя свои претензии на Крым и ссылаясь на решение властей Советского Союза.

«В 1954 году у России украли Крым решением партийных органов с нарушениями всех возможных законов Советского Союза. Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно. Это нужно сделать», — заявил парламентарий.

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Затулин предположил, что отмена решения о передаче Крыма УССР позволит окончательно закрыть вопрос о принадлежности полуострова для всего мира.

Указ президиума Верховного Совета СССР под председательством Климента Ворошилова об исключении Крыма из состава РСФСР был подписан 19 февраля 1954 года. После этого был принят соответствующий закон, а в Конституцию СССР были внесены поправки. После распада Союза Крым оказался в составе независимой Украины и присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума.

Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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Марк Леонов
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