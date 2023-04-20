Госдума приняла поправки о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года

ГД приняла закон о статусе ветерана для ополченцев и контрактников, содействующих СВО

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года и контрактников, содействующих специальной военной операции (СВО). Это следует из карточки движения законопроекта на официальном портале нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту разработчики документа отмечают, что положения Федерального закона «О ветеранах» распространяются только на граждан, принимающих участие в боевых действиях с 24 февраля 2022 года, в то время как боевые действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик ведутся с 2014 года.

Поправки о лицах, подписавших контракты с содействующими организациями, появились в законопроекте ко второму чтению. Комментируя их, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что все участники СВО должны иметь статус ветерана боевых действий «независимо от того, солдат это, офицер, доброволец».

18 декабря 2022 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обращался в открытом письме к председателю комитета нижней палаты парламента по обороне Андрею Картаполову с просьбой внести в Госдуму проект закона, который приравнял бы вагнеровцев к остальным участвующим в спецоперации военнослужащим и наделил бы их статусом ветеранов боевых действий.