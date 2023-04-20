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17:50, 20 апреля 2023Культура

Названы даты премьеры спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова

Премьера спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова состоится 13 и 14 мая

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Премьера спектакля «Зойкина квартира» по пьесе писателя Михаила Булгакова состоится 13 и 14 мая в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Такие даты названы в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Режиссером постановки выступает художественный руководитель театра Евгений Писарев. По сюжету, главная героиня по имени Зоя мечтает уехать с возлюбленным в Париж. Для того, чтобы заработать деньги, герои открывают публичный дом, замаскированный под элитное ателье, где и разворачиваются основные действия спектакля.

«Герои пьесы во главе с Зоей Пельц, которую сыграет Александра Урсуляк, пытаются построить свой замкнутый мир в отдельно взятой московской квартире. Но мир этот, неизбежно сталкиваясь с реальностью, получается темным, таинственным, почти инфернальным», — сказал Писарев, отметив, что при этом в пьесе заложено большое количество любви.

В спектакле задействованы такие актеры, как Александра Урсуляк, Александр Дмитриев, Александр Кубанин, Елизавета Кононова и другие.

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Варвара Кошечкина
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