Наместник Киево-Печерской лавры сообщил об аресте охраняющих ее казаков

Митрополит Павел заявил об аресте охраняющих Киево-Печерскую лавру казаков

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что украинские власти арестовывают охраняющих монастырь казаков. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, по его словам, арестовывают студентов духовных школ канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории обители. Митрополит Павел обратил внимание, что подобные действия противоречат заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что применять силу по отношению к монахам канонической УПЦ во время выселения украинские власти не станут.

10 марта стало известно, что администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. Руководство заповедника Киево-Печерской лавры, ссылаясь на выводы межведомственной группы, обвинило УПЦ в нарушении договора об использовании госимущества.

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием. Украинские власти приняли решение запретить УПЦ Московского патриархата, несмотря на то, что после начала российской спецоперации церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ), осудила военные действия и позицию патриарха Кирилла.