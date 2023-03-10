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19:59, 10 марта 2023Бывший СССР

Монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру

Монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря. Об этом сообщается на сайте лавры.

В администрации заповедника предупредили о расторжении договора и обязали монахов освободить являющиеся государственной собственностью здания в срок до 29 марта.

Исполняющий обязанности гендиректора заповедника Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы, которая заявила о нарушении монастырем условий договора по использованию госимущества. Подтверждений последнего при этом не приводится.

В феврале сообщалось, что власти Украины аннулировали гражданство пятерым архиереям УПЦ. Основанием для этого послужило наличие у священников российских паспортов.

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Алевтина Запольская
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