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19:17, 16 февраля 2023Бывший СССР

Украина аннулировала гражданство пятерым архиереям УПЦ

Миграционная служба Украины аннулировала гражданство пятерым архиереям канонической УПЦ

Фото: РИА Новости

Государственная миграционная служба Украины аннулировала гражданство пятерым архиереям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а еще одного объявили персоной нон грата. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Левый берег».

«По имеющимся данным, решение принято еще в начале января, когда указом президента было приостановлено гражданство 13 представителей УПЦ в соответствии со статьей 21 закона Украины "О гражданстве"», — сообщило украинское СМИ, указав, что основанием для такого решения послужили российские паспорта священников.

Среди этих представителей УПЦ оказались Архиепископ Бучанский Пантелеймон (в миру Виктор Бащук); Епископ Макаровский Гедеон (в миру Юрий Харон); Епископ Вишневецкий Спиридон (в миру Андрей Романов); Архиепископ Арцизский Виктор (в миру Владислав Быков); Митрополит Хустский Марк (в миру Николай Петровций). Лишили же возможности въезда на Украину митрополита Феодосийского Платона (в миру Владимир Удовенко).

Ранее стало известно, что на Украине одного из священников УПЦ приговорили к семи годам заключения, обвинив в сотрудничестве с Россией. Им оказался настоятель одного из приходов Лиманской общины.

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Алевтина Запольская
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