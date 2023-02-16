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17:27, 16 февраля 2023Бывший СССР

Священника УПЦ приговорили к семи годам заключения

СБУ сообщила, что священника УПЦ приговорили к семи годам заключения

Фото: РИА Новости

Священника Украинской православной церкви (УПЦ) приговорили к семи годам заключения, обвинив в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного священника, который добровольно сотрудничал с [Россией]. Это настоятель одного из приходов УПЦ (МП) Лиманской общины. (…) Он агитировал прихожан (…) "проголосовать" за "присоединение" региона к России», — сказано в сообщении ведомства.

Суд признал священника виновным по статье «коллаборационная деятельность», его приговорили к семи годам заключения с лишением права занимать определенные должности или осуществлять «определенную деятельность» на срок 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее на Украине послушника монастыря УПЦ обвинили в поддержке России. Как сообщалось, обвинение строится на «фактах оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификации ее участников (часть 1 статьи 436-2 УК Украины)».

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Кристина Есикова
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