СБУ сообщила, что священника УПЦ приговорили к семи годам заключения

Священника Украинской православной церкви (УПЦ) приговорили к семи годам заключения, обвинив в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного священника, который добровольно сотрудничал с [Россией]. Это настоятель одного из приходов УПЦ (МП) Лиманской общины. (…) Он агитировал прихожан (…) "проголосовать" за "присоединение" региона к России», — сказано в сообщении ведомства.

Суд признал священника виновным по статье «коллаборационная деятельность», его приговорили к семи годам заключения с лишением права занимать определенные должности или осуществлять «определенную деятельность» на срок 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее на Украине послушника монастыря УПЦ обвинили в поддержке России. Как сообщалось, обвинение строится на «фактах оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификации ее участников (часть 1 статьи 436-2 УК Украины)».