На Украине послушника монастыря УПЦ обвинили в поддержке России

Офис Генпрокурора Украины заявил об обвинении послушника монастыря УПЦ в поддержке России

На Украине послушника монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обвинили в поддержке России, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального прокурора Украины. О каком именно монастыре идет речь, в ведомстве не уточнили.

Обвинение строится на «фактах оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификации ее участников (часть 1 статьи 436-2 УК Украины)».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев закончит эру «двоецерковности», в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.

Вскоре на это заявление отреагировали в Русской православной церкви (РПЦ). Как сказал «Ленте.ру» зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, слова Подоляка демонстрируют презрение украинских властей к принципам религиозной свободы. По его мнению, даже в позднем Средневековье было больше свободы для религиозных организаций.