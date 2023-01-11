В РПЦ отреагировали на планы Украины избавиться от «двоецерковности»

Представитель РПЦ Кипшидзе осудил слова Подоляка о конце эры двоецерковности на Украине

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении закончить эру «двоецерковности» в стране и избавиться от «лишней» православной церкви демонстрируют презрение украинских властей к принципам религиозной свободы, заявил «Ленте.ру» зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Это заявление демонстрирует полное презрение к принципу религиозной свободы, согласно которому государство не вправе решать, сколько религиозных организаций должно существовать. Мы знаем, что на европейском пространстве религиозные организации существует в том количестве и в тех странах, где это возможно по их внутренним установлениям, а не по воле государственной власти», — сказал он.

Даже в позднем Средневековье было больше свободы на количество религиозных организаций

Вахтанг Кипшидзе представитель РПЦ

Кипшидзе подчеркнул, что принцип, который пытается реализовать украинская власть в отношении религиозных общин, уже давно потерял свою актуальность.

«Что касается языка, то это попытка вмешательства в церковную жизнь. Каждая религиозная община использует тот язык, который считает нужным», — заявил представитель РПЦ, напомнив о том, что украинская православная церковь использует в своих служениях церковнославянский язык, который, по его словам, исторически имеет равное отношение и к русской, и к украинской церквям.

Ранее Подоляк рассказал о планах Украины закончить эру «двоецерковности». По его мнению, в стране должна быть только одна православная церковь, и обряды должны проводиться только на украинском языке. Подоляк подчеркнул, что на Украине не должно быть двух «одинаковых» церквей, а русская церковь должна называться русской церковью.

«Мне кажется, что все будет развиваться так: мы закончим эру "двоецерковности", у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке», — сообщил Подоляк.