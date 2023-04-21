Дочь Мадонны пришла на модный показ в откровенном комбинезоне без нижнего белья

Дочь Мадонны Лурдес Леон пришла на показ H&M в откровенном комбинезоне без нижнего белья

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон пришла на модный показ в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

26-летняя манекенщица посетила мероприятие, посвященное коллаборации брендов одежды H&M и Mugler. Для появления на публике она выбрала черный комбинезон с обнажающими тело вырезами. Так, ткань открывала часть зоны бикини и бюста, при этом на девушке не было нижнего белья. Кроме того, Леон дополнила наряд пальто длины миди и босоножками на каблуках. Также она распустила волосы и сделала яркий макияж, нарастив ресницы и накрасив губы красной помадой.

В то же время показ посетили такие звезды, как актрисы Памела Андерсон и Хлоя Севиньи и певица Charli XCX.

В феврале Лурдес Леон приняла участие в показе Luis De Javier в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 26-летняя знаменитость вышла на подиум шоу, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в корсетном мини-платье красного цвета, частично оголявшем ее грудь. Наряд был также украшен дьявольскими рогами.