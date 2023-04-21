Бывший дворецкий опроверг байку о Карле III и яйцах

Экс-дворецкий Карла III опроверг историю о том, что принц выбрасывал плохо сваренные яйца

Работавший при дворе с 2004 по 2011 год дворецкий Грант Харролд опроверг байку о том, что Карл III выбрасывал «неправильно сваренные» на завтрак яйца. Об этом сообщает The Independent.

История, против которой выступил Харролд, была рассказана в книге Джереми Паксмана On Royalty («О королевской семье») 2006 года. Автор утверждал, что будущий король любил на завтрак яйца, сваренные особым образом. «Поскольку прислуга никогда не была уверена, что яйцо будет достаточно твердым, обычно готовилось несколько яиц, которые выкладывались в ряд по номерам», — написал Паксман. Далее будущий король якобы сбивал верхушку с одного яйца и, если желток был слишком жидким, выбрасывал его и переходил к следующему.

После выхода книги представители будущего короля Карла III, на тот момент принца Чарльза, опровергли эту историю. Теперь и Харролд заявил, что не припоминает ничего подобного. «Я не верю в это по той причине, что он ненавидит переводить продукты и вообще не любит выбрасывать что-то», — сказал экс-дворецкий.

Кроме того, Харролд заявил, что вообще не помнит, чтобы принц Чарльз хоть раз попросил на завтрак вареное яйцо. Он также опроверг заявления бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, что будущий король якобы заставлял обслугу утром выдавливать ему на зубную щетку ровно дюйм (2,5 сантиметра) зубной пасты. «Я просто не понимаю. Есть некоторые вещи, о которых я слышу и читаю и понять не могу, откуда они берутся», — удивился Харролд.

Ранее сообщалось, что Карл III отказался мазаться во время церемонии коронации традиционным маслом, в состав которого входят мускусные выделения виверр и рвота кашалотов — амбра. Монарх решил использовать веганское масло, чтобы подчеркнуть свою приверженность защите животных.