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21:35, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

В Польше заявили о шаге к единому государству с Украиной

Журналист Rzeczpospolita назвал Польшу двунациональной страной из-за украинских беженцев

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Поток беженцев из Украины превратил Польшу в двунациональную страну. Такое мнение выразил журналист издания Rzeczpospolita Михал Шулджиньский.

Он отметил, что в настоящее время на долю украинцев приходится более восьми процентов от всего населения Польши. Так, на конец февраля в стране находилось 3,2 миллиона граждан Украины. При этом он обратил внимание, что материальный статус беженцев отличается от того, какой был у приехавших до конфликта: мигранты стали богаче и образованнее.

По мнению Шулджиньского, подобное положение дел может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Он также добавил, что формы сотрудничества Украины и Польши уже обсуждаются публицистами. «Будет ли это тесный союз, федерация, уния или особое партнерство — покажет время. Но на уровне социума это уже существует. А то, что Польша стала двунациональной страной, — это просто факт», — говорится в статье.

Ранее обозреватель издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе заявил, что Украина могла бы присоединиться к «большому и сильному польскому государству», чтобы лучше противодействовать России в Восточной Европе.

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Марина Совина
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