Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 21 апреля 2023Россия

В российском регионе четверо детей отравились неизвестным веществом

Под Новгородом четверо детей отравились неизвестным веществом, у них начались судороги

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Валдае Новгородской области четверо детей отравились неизвестным веществом. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по российскому региону, передает ТАСС.

«Двое детей были госпитализированы с признаками отравления, они находятся в тяжелом состоянии. Позднее в медицинское учреждение обратились еще двое детей, они были оставлены под наблюдением медиков»,  — заявили там.

В ведомстве добавили, что двое детей восьми и девяти лет гуляли по набережной российского региона — им стало плохо, начались рвота и судороги. Прокуратура после произошедшего начала проверку, причины отравления несовершеннолетних устанавливаются.

Ранее в Татарстане четверо детей отравились неизвестным веществом. Пострадали новорожденный ребенок, а также дети двух, пяти и шести лет. Также госпитализированы две женщины — их матери.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Камчатский уголовник до смерти забил друга и отнес его домой
Володин выступил за ограничение дистанционного обучения в школах России
Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
В США решили продать бывший дом звезды «Скорой помощи»
Раскрыт правильный способ использования кондиционера при стирке
Россияне готовятся к сезону отпусков. Где можно отдохнуть в 2023 году?
Женщина сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду о своей семье
Оторвавший рабочему руку взрыв трубы на российской фабрике попал на видео
Диетолог перечислила лучшие продукты для ужина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.