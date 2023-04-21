В российском регионе четверо детей отравились неизвестным веществом

Под Новгородом четверо детей отравились неизвестным веществом, у них начались судороги

В Валдае Новгородской области четверо детей отравились неизвестным веществом. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по российскому региону, передает ТАСС.

«Двое детей были госпитализированы с признаками отравления, они находятся в тяжелом состоянии. Позднее в медицинское учреждение обратились еще двое детей, они были оставлены под наблюдением медиков», — заявили там.

В ведомстве добавили, что двое детей восьми и девяти лет гуляли по набережной российского региона — им стало плохо, начались рвота и судороги. Прокуратура после произошедшего начала проверку, причины отравления несовершеннолетних устанавливаются.

Ранее в Татарстане четверо детей отравились неизвестным веществом. Пострадали новорожденный ребенок, а также дети двух, пяти и шести лет. Также госпитализированы две женщины — их матери.