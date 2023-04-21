В правительстве сообщили о резком росте спроса на айтишников в России

Аппарат вице-премьера Чернышенко: спрос на IT-кадры в России вырос на 63 процента

Спрос на специалистов в сфере информационных технологий (IT) в России вырос в начале этого года на 63 процента по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В структуре правительства сказали, что в начале 2023 года на рынке труда насчитывалось около 59 тысяч открытых вакансий для айтишников. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году на обучение IT-специальностям планируется принять не менее 500 тысяч человек, отметили в аппарате вице-премьера.

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что такой резкий всплеск спроса на сотрудников в отрасли связан с разработкой отечественного программного обеспечения (ПО), призванного заменить на российском рынке продукцию ушедших иностранных компаний, и глобальными процессами цифровизации.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что после смещения акцента в сфере IT на собственные разработки высокая потребность в квалифицированных кадрах будет сохраняться в ближайшие несколько лет. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко добавляет, что еще одним драйвером спроса на IT-специалистов стал интерес к искусственному интеллекту.

Ранее исследование HeadHunter и консалтинговой компании «Яков и партнеры» показало, что более половины российских работодателей испытывают трудности с поиском кадров в сфере IT. Наиболее дефицитными специальностями были названы программирование и веб-программирование, цифровой маркетинг и разработка приложений, а средний срок закрытия вакансий увеличился с двух до трех месяцев.

