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21:00, 21 апреля 2023Силовые структуры

Сжегшие тело забитой до смерти россиянки сообщники предстанут перед судом

Жителей Обнинска обвинили в убийстве знакомой, тело которой они сожгли в лесу на матрасе

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калужской области завершено расследование дела в отношении четырех жителей Обнинска, обвиняемых в убийстве 36-летней россиянки и сексуальном насилии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитете России (СКР).

В ходе расследования один из подельников скончался из-за отравления этиловым спиртом, а остальные вскоре предстанут перед судом.

По данным следствия, в ночь на 30 августа 2022 года в лесопарке в районе улицы Красных Зорь трое мужчин и жена одного из них из-за личной неприязни избили знакомую. После этого сообщники надругались над жертвой, а затем забили ее до смерти. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые подожгли матрас вместе с погибшей.

Утром обгоревшее тело женщины было найдено прохожими.

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Елизавета Новикова
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