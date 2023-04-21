Мигранты избили китайского предпринимателя и его приятелей под Москвой

Под Москвой пять мигрантов связали и избили предпринимателя из Китая и его знакомых

В Московской области полицейские взяли под стражу пятерых уроженцев Средней Азии, которые подозреваются в нападении на предпринимателя из Китая, его российского коллегу и знакомую. Об этом в пятницу, 21 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что фигуранты пробрались на территорию дома одного из потерпевших, связали двух мужчин и женщину и стали требовать деньги и ценные вещи, а когда получили отказ, избили хозяев дома. Злоумышленники похитили телефоны, планшет, часы, сейф и скрылись на машине предпринимателя, где хранились три миллиона рублей.

Четверых подозреваемых правоохранители задержали в аэропорту Шереметьево, откуда они пытались улететь за рубеж. Пятого нашли по месту жительства в Московской области. Мигранты рассказали, что не смогли взломать сейф и выбросили его в овраг, а деньги из машины поделили и потратили.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.