В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard

Глава МО ФРГ Писториус анонсировал начало обучения ВСУ управлению танками Leopard

В Германии Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают обучаться управлению танками Leopard, анонсировал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Его слова приводит РИА Новости.

«Завтра в субботу начнется обучение свыше 100 украинских солдат на танках Leopard 1 A5», — сказал он, добавив, что вопрос танков и обеспечения их боеприпасами и запчастями был одним из важнейших на встрече в формате «Рамштайн».

Кроме того, глава ведомства напомнил, что с середины года Германия вместе с Нидерландами и Данией начнут передачу 80 танков Leopard типа 1 A5 Киеву.

В марте замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что страна получила от Запада около 50-60 танков, но этого недостаточно для контрнаступления. По его словам, Россия может производить или приводить в боеспособность до 10 танков ежедневно.