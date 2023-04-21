Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 21 апреля 2023Мир

В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard

Глава МО ФРГ Писториус анонсировал начало обучения ВСУ управлению танками Leopard

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Германии Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают обучаться управлению танками Leopard, анонсировал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Его слова приводит РИА Новости.

«Завтра в субботу начнется обучение свыше 100 украинских солдат на танках Leopard 1 A5», — сказал он, добавив, что вопрос танков и обеспечения их боеприпасами и запчастями был одним из важнейших на встрече в формате «Рамштайн».

Кроме того, глава ведомства напомнил, что с середины года Германия вместе с Нидерландами и Данией начнут передачу 80 танков Leopard типа 1 A5 Киеву.

В марте замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что страна получила от Запада около 50-60 танков, но этого недостаточно для контрнаступления. По его словам, Россия может производить или приводить в боеспособность до 10 танков ежедневно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянам назвали опасные последствия введения ботокса в желудок для похудения
Украине дали зеленый свет на сотрудничество с агентством НАТО по закупкам
48-летняя Алла Довлатова станцевала в откровенном боди
Убытки российских авиакомпаний превысили сто миллиардов рублей
Испания потеряла миллионы гектаров зерновых посевов
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.