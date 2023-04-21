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15:14, 21 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 21 апреля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в пятницу, 21 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Согласно докладу официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы России продолжили бои за контроль над городом Артемовск (украинское название — Бахмут). Боестолкновения проходили в западных кварталах города, в них участвовали штурмовые отряды под прикрытием российских десантников.

Бои проходили при поддержке авиации, которая совершила 8 вылетов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении, где расположен Артемовск, понесли наиболее серьезные потери — Конашенков заявил о более чем 300 убитых военнослужащих противника. Суммарно на всех прочих направлениях ВСУ потеряли более 200 солдат.

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Одновременно с этим российская артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 94 артиллерийским подразделениям ВСУ в 135 районах их дислокации.

По уточненным данным оборонного ведомства, с начала боевых действий российские военные уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3782 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8773 танка и других боевых бронированных машин, 1091 боевую машину реактивных систем залпового огня, 4633 орудия полевой артиллерии и минометов и 9650 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Марк Леонов
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