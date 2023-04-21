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02:03, 21 апреля 2023Россия

Пушков призвал США пожертвовать Тайванем ради экономики страны

Сенатор Пушков: США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой.

Так он прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен о неготовности Вашингтона к полному разрыву с Пекином. «В любом случае США проигрывают. Им остается пытаться удержать статус-кво. Но статус-кво вряд ли устроит набирающий все большую силу Китай», — написал он.

Сенатор также назвал слова Йеллен о Китае «важным сигналом» из Соединенных Штатов. «Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой», — подчеркнул он.

Ранее Йеллен заявила, что Вашингтон признает угрозу отказа от экономического сотрудничества с Пекином. «США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир», — признала она.

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Марина Совина
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