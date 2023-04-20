США признали угрозу экономического размежевания с Китаем

Глава Минфина США признала, что экономическое размежевание с Китаем станет катастрофой

Вашингтон признает угрозу отказа от экономического сотрудничества с Пекином, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит Reuters.

«США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир», — признала она.

При этом она отметила глубокую интеграцию экономик двух стран, добавив, что ежегодный товарооборот составил 700 миллиардов долларов. Кроме того, при необходимости США воспрепятствуют Китаю, чтобы не позволить получить доступ к определенным технологиям.

«Мы продолжим чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина и компаний в его юрисдикции. Последствия любых нарушений будут тяжелыми», — пригрозила глава ведомства китайским властям, комментируя содействие Пекина Москве в украинском конфликте.

Ранее стало известно, что Китай отказался разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин. По данным газеты Financial Times, такое решение связано с опасениями китайской стороны, что США обнародуют результаты расследования об аэростате КНР, сбитом в феврале американскими военными.