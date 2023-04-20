Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 20 апреля 2023Мир

США признали угрозу экономического размежевания с Китаем

Глава Минфина США признала, что экономическое размежевание с Китаем станет катастрофой
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон признает угрозу отказа от экономического сотрудничества с Пекином, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Ее слова приводит Reuters.

«США постоят за себя, когда на кону наши жизненно важные интересы. Но мы не стремимся к размежеванию нашей экономики с китайской. Полное размежевание наших экономик стало бы катастрофой для обеих стран, дестабилизировало остальной мир», — признала она.

При этом она отметила глубокую интеграцию экономик двух стран, добавив, что ежегодный товарооборот составил 700 миллиардов долларов. Кроме того, при необходимости США воспрепятствуют Китаю, чтобы не позволить получить доступ к определенным технологиям.

«Мы продолжим чрезвычайно ясно доносить позицию США до Пекина и компаний в его юрисдикции. Последствия любых нарушений будут тяжелыми», — пригрозила глава ведомства китайским властям, комментируя содействие Пекина Москве в украинском конфликте.

Ранее стало известно, что Китай отказался разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин. По данным газеты Financial Times, такое решение связано с опасениями китайской стороны, что США обнародуют результаты расследования об аэростате КНР, сбитом в феврале американскими военными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Самая мощная ракета в мире от Илона Маска взорвалась при первом запуске. Что пошло не так со Starship?
Врачи с Первого канала назвали разрушающие иммунитет привычки
Россиянку обвинили в убийстве отца и покушении на детей под влиянием феминизма
Сломавший 30 костей под снегоуборщиком звезда «Мстителей» вернулся к спорту
В Госдуме захотели отменить один указ властей СССР по Украине
Русское общество в Латвии отреагировало на запрет празднования Дня Победы
Названо идеальное время для занятий бегом
В США указали на скрываемые властями коррупционные преступления Зеленского
В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России
Лицо Собчак на новом фото обругали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.