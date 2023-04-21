В Москве выпала с балкона вдова советского разведчика

REGNUM: в Москве погибла при странных обстоятельствах вдова советского разведчика

Московская полиция проводит проверку по факту гибели при странных обстоятельствах 87-летней вдовы советского разведчика Евгения Савинцева, боровшегося с украинскими националистами и лидером их организации (ОУН-УПА, организация запрещена в России) Степаном Бандерой. Об этом сообщает агентство REGNUM со ссылкой на источник.

По данным издания, 6 апреля Светлана Савинцева была доставлена в ГКБ имени Юдина с множественными травмами после падения с балкона своей квартиры на улице Генерала Антонова. Несмотря на усилия врачей женщина скончалась.

Оперативники проверяют две версии произошедшего: убийство и доведение до самоубийства.

Евгений Савинцев — выпускник Особого отдела военной контрразведки, первой московской школы контрразведки СМЕРШ. После обучения в 1946 году он был направлен на Западную Украину в Тернопольскую область для борьбы с украинскими националистами, которых возглавлял Степан Бандера. После возвращения Савинцев окончил Высшую школу КГБ СССР и служил во внешней разведке. Много лет он был нелегалом в ФРГ.

В 80-х в звании полковника он возглавил 1-й оперативно-боевой отдел группы спецназначения «Вымпел» и был направлен в Афганистан. Президентом России Владимиром Путиным Савинцев был награжден орденом Почета.