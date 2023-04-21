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13:35, 21 апреля 2023Россия

Сумевшая выбежать из охваченного огнем дома россиянка вернулась в него и погибла

В Курганской области женщина выбежала из загоревшегося дома, вернулась в него и погибла

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области

В поселке Каргаполье Курганской области женщина сумела спастись, выбежав из охваченного огнем дома. Сразу после этого она бросилась обратно и погибла, сообщает региональный главк СК России.

Россиянка вернулась, чтобы забрать оставшиеся в доме вещи. Она вошла в помещение и отравилась угарным газом. Тело женщины обнаружили только после тушения пожара.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Следователи проводят проверку по факту пожара, который привел к гибели женщины. Для выяснения обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз.

Ранее жительница Пермского края заживо сгорела в своей квартире. Женщина не могла самостоятельно передвигаться, а проживавший вместе с ней брат успел выйти, оставив сестру в горящем помещении. По одной из версий, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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Алан Босиков
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