Россиянин оставил сестру с инвалидностью в горящей квартире

В Пермском крае женщина с инвалидностью сгорела при пожаре, ее брат успел выйти из дома

В городе Чернушке Пермского края женщина с инвалидностью погибла при пожаре в многоквартирном доме. Находившийся вместе с россиянкой брат успел выйти из квартиры, сообщает одно из городских сообществ во «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи, добавляет Ura.ru. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в течение нескольких минут.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета, от которой загорелся диван.

В марте 70-летний житель Волгограда заживо сгорел в своей квартире, заснув с сигаретой. В МЧС России установили, что очагом возгорания был диван, на котором спал погибший. Пенсионер сдавал одну из комнат. Находившийся в ней жилец проснулся от сильного дыма и успел выбежать на улицу.