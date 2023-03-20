Российский пенсионер заживо сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты

70-летний житель Волгограда заживо сгорел, заснув с непотушенной сигаретой

70-летний житель Волгограда заживо сгорел в своей квартире после того, как заснул с непотушенной сигаретой. Об этом сообщает информагентство «Высота 102» со ссылкой на областной главк МЧС России.

По информации издания, это произошло утром 19 марта в Краснооктябрьском районе города. Площадь возгорания в трехэтажном доме по улице Таращанцев составила десять квадратных метров. На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

Погибший оказался собственником двухкомнатной квартиры, одну из комнат он сдавал. Сотрудников МЧС вызвал на место пожара квартирант, который проснулся от сильного дыма и успел покинуть квартиру. В региональном главке СК России отметили, что очагом возгорания был диван, на котором спал погибший.

20 марта в Иркутской области заживо сгорел пятилетний ребенок и еще один получил ожоги. В СК России считают, что причиной пожара могла стать детская шалость. В это время отец детей был на работе, а мать ушла к соседям, оставив мальчика и девочку одних.

