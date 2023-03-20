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11:23, 20 марта 2023Россия

Оставшийся без присмотра пятилетний мальчик заживо сгорел в российском регионе

В Иркутской области оставшийся без присмотра пятилетний мальчик заживо сгорел в квартире
Место происшествия

Место происшествия. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть-Илимске пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей, заживо сгорел в квартире, его старшая сестра получила ожоги. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России по Иркутской области.

По данным регионального ведомства, все произошло в жилом доме на улице Профсоюзной. Удалось выяснить, что причиной пожара могла стать детская шалость. Отец в это время был на работе, а мать отправилась к соседям, оставив несовершеннолетних одних.

Спасенную из горящего дома восьмилетнюю девочку доставили в больницу с ожогами. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Первомайском районе Новосибирска двое детей заживо сгорели в квартире из-за няни, которая оставила их и ушла в салон красоты. Позже было возбуждено уголовное дело.

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Анна Щербакова
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