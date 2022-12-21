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09:28, 21 декабря 2022Россия

Российские дети заживо сгорели в квартире из-за ушедшей в салон красоты няни

В Новосибирске двое детей заживо сгорели в квартире из-за няни, ушедшей в салон красоты

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Первомайском районе Новосибирска двое детей заживо сгорели в квартире из-за няни, которая оставила их и ушла в салон красоты. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, мать годовалой девочки и двухлетнего мальчика ушла на работу и попросила подругу присмотреть за ними. Последняя выручала россиянку не в первый раз.

Но в день трагедии няня решила не дожидаться возвращения подруги и отправилась в салон красоты. «Как мне сейчас уже известно, она уехала на ресницы, оставив малышей без присмотра», — поделилась мать детей.

Жительница Новосибирска пояснила, что снимала квартиру, где произошел пожар. По ее словам, прибывшие по вызову пожарные нашли двух детей без сознания. Сначала они сами откачивали мальчика и девочку, потом врачи пытались их реанимировать, но все усилия оказались безрезультатны.

Бросившая детей няня после случившегося не стала даже извиняться. Гибелью детей уже заинтересовались следователи, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, по какой причине начался пожар и как дети остались в квартире одни.

Ранее во Владивостоке 33-летняя женщина с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в квартире. Правоохранители организовали проверку, чтобы разобраться во всех обстоятельствах происшествия.

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Анна Щербакова
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