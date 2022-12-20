Россиянка с двумя детьми заживо сгорела в квартире многоэтажки

Во Владивостоке 33-летняя женщина с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в квартире

Во Владивостоке 33-летняя женщина с двумя детьми заживо сгорели при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Алилуева. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Все произошло в российском городе утром во вторник, 20 декабря. Прибывшие на вызов огнеборцы вытащили из квартиры мальчика и девочку в возрасте трех лет. Спасти детей не удалось.

Их мать с отравлением угарным газом успели доставить в больницу. Однако позже выяснилось, что россиянка скончалась.

Правоохранители начали разбираться в причинах и обстоятельствах случившегося.

Ранее в Ростовской области пятилетняя девочка и трехлетний мальчик заживо сгорели в жилом доме, оставшись без присмотра родителей. Позже ростовские следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

До этого двое взрослых и ребенок погибли после пожара в двухэтажном частном доме в Барнауле.

