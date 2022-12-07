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08:54, 7 декабря 2022Россия

В российском жилом доме заживо сгорели двое оставшихся без присмотра детей

В Ростовской области пятилетняя девочка и трехлетний мальчик заживо сгорели в жилом доме

РИА Новости/Дмитрий Макеев

В хуторе Усьман Ростовской области пятилетняя девочка и трехлетний мальчик заживо сгорели в жилом доме, оставшись без присмотра родителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло вечером во вторник, 6 декабря. Тела несовершеннолетних обнаружили пожарные. Причины случившегося начали устанавливать, организованы следственные мероприятия.

Что именно могло привести к возгоранию пока неизвестно, разъяснили в ГУ МЧС.

В свою очередь ростовские следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Ранее сообщалось, что двое взрослых и ребенок погибли после пожара в двухэтажном частном доме в Барнауле. После случившегося СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Анна Щербакова
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