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08:07, 1 декабря 2022Россия

В российском регионе целая семья заживо сгорела при пожаре в частном доме

В Алтайском крае при пожаре в частном доме заживо сгорела семья из трех человек

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Барнауле Алтайского края целая семья заживо сгорела при пожаре в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Там уточнили, что пожар произошел в частном доме на улице Анатолия. Погибли женщина и мужчина 48 лет, а также их дочь 14 лет. Тела россиян нашли на месте происшествия пожарные.

На месте пожара работают следователи, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Причины пожара пока неизвестны. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в Башкирии при пожаре в частном доме погибла семья из семи человек. В доме, где произошел пожар, воспитывались семеро детей, четверо из которых — приемные. Отец смог спасти из огня пятилетних двойняшек, но сам он погиб.

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Анастасия Шейкина
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