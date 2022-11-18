Семь человек погибли при пожаре в российском доме

Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии утром 18 ноября

В Башкирии при пожаре в частном доме погибла семья с пятью детьми. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Уточняется, что возгорание произошло в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежная в деревне Матвеевка. Звонок в оперативную дежурную часть поступил в 03:28 (по московском времени).

Пожар удалось локализовать в 05:19 (по московском времени) на площади 56 квадратных метров. На месте происшествия были обнаружены тела семи погибших, в том числе двое взрослых (мужчина и женщина), а также пятерых мальчиков.

В настоящее время устанавливается причина пожара, на месте работает следственно-оперативная группа и эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, отметили в ведомстве.

Ранее в Новосибирской области в пожаре в доме заживо сгорели двое детей 14 и 16 лет. Также пострадала 11-летняя девочка — ее доставили в больницу с ожогами. По данным Следственного Комитета, в момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе.

До этого в Красноярском крае в пожаре заживо сгорела целая семья — погибли четыре человека. Причиной возгорания стало замыкание в щитке.