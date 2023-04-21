Политологи высоко оценили сайт «Служба по контракту»

Политологи рассказали о возможностях и преимуществах сайта «Служба по контракту»

Насущнейшая тема обсуждений — контрактная служба. Многие боятся мобилизации, не понимая, что да как. В соцсетях пугают, в медиа смущают. Всегда лучше обратиться к первоисточнику. В данном случае первоисточником является Министерство обороны России, которое, предполагая, что вопросы возникнут, озаботилось и разработало специальный интернет-портал «Служба по контракту», где отвечает на все вопросы, в принципе. Об этом в своем Telegram-канале написал российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян.

«Новый сайт, запущенный военными подробно разъясняет условия контрактной службы для добровольцев. Нет сомнений в том, что на данном сложном этапе наших отношений со странами НАТО и несносной Украиной контрактная военная служба является решением для настоящих граждан. Конечно, есть в сетях много рекламных роликов, которые привлекают внимание. Они, безусловно, качественно сделаны, но многих ответов не дают, информационные лакуны остаются», — отметил Армен Гаспарян.

Теперь, после создания целого портала, гражданам предлагается сразу и в одном месте оценить преимущества контрактной службы (а они значительные) и оставить заявки на поступление, считает журналист. «Специализированный сайт Минобороны — это официальная оферта, так сказать, официальнее и прозрачнее некуда. Основным принципом, который тут исповедуется, является добровольное решение сознательного гражданина или гражданки. По сути, мы имеем дело с возможностью волеизъявления со стороны неравнодушных жителей нашей страны, которые готовы к несению воинской службы и к ее тяготам. Есть же такая профессия — Родину защищать? Есть, вот она», — написал Армен Гаспарян.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, ни для кого не секрет, что вопросов вокруг призыва и возможной мобилизации накопилось достаточно. Быстрое принятие законодательных норм об «электронных повестках» и создании реестра военнообязанных, прямо скажем, добавило теме остроты в общественном восприятии, считает политолог.

«Хотя, давайте честно, остроты хватает объективно: вражеские беспилотники в центральной России, регулярные прилеты по Белгородской, Брянской и Курской областям. Необходимость и потребность защищать свою землю очевидна, осталось должным образом оформить ее организационно», — подчеркнул Алексей Мухин.

На все организационные вопросы теперь в специальном «отдельном окне» развернуто отвечает военное ведомство. Министерством обороны Российской Федерации запущен новый сайт, который как раз и предназначен подробно разъяснить условия контрактной службы для добровольцев, а также в целом привлечь граждан поступать на военную службу.

«Контрактная военная служба — сильное решение, для всех, кому небезразлично будущее своей страны. Множество разнообразных роликов, которые привлекают внимание и, безусловно, являются качественным продвижением идеи идти служить по контракту, но работа, что называется, не была бы полной, если бы не было удобного специализированного интернет-портала, где граждане могли бы оставлять свои заявки на поступление на службу в комфортной для себя форме. И еще оценить все материальные условия и сопутствующие льготы, немаловажные семье. Боевые действия, понятно, не увеселительная прогулка, но государство достойно оценивает современный ратный труд, в том числе и в буквальном денежном выражении. И, да, "мелкого шрифта" в контракте нет, ребята. Все честно и прозрачно», — считает Алексей Мухин.

