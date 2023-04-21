Главу департамента по культуре Томской области заподозрили в афере с зарплатой
Следственный комитет России задержал начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Чиновник проходит по уголовному делу о хищении 900 тысяч рублей, являющихся средствами «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций», которое было возбуждено на основании материалов областного УФСБ. Задержанный ранее занимал должность директора учебного заведения.
По данным следствия, он причастен к хищению средств, выделенных на зарплату сотруднику колледжа, который фактически не работал в период с сентября 2009-го по июнь 2017 года.
Следователи проводят обыски у главы департамента в служебном кабинете и по месту проживания. Идет допрос свидетелей. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.