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10:58, 21 апреля 2023Силовые структуры

Главу департамента по культуре Томской области заподозрили в афере с зарплатой

СКР задержал главу департамента Томской области по делу о мошенничестве на 900 тыс. рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России задержал начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Чиновник проходит по уголовному делу о хищении 900 тысяч рублей, являющихся средствами «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций», которое было возбуждено на основании материалов областного УФСБ. Задержанный ранее занимал должность директора учебного заведения.

По данным следствия, он причастен к хищению средств, выделенных на зарплату сотруднику колледжа, который фактически не работал в период с сентября 2009-го по июнь 2017 года.

Следователи проводят обыски у главы департамента в служебном кабинете и по месту проживания. Идет допрос свидетелей. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

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Любовь Ширижик
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