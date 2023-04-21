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11:41, 21 апреля 2023Среда обитания

Метеоролог рассказал о майской погоде в Москве

Метеоролог Вильфанд заявил о наступлении майской погоды в Москве

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Несмотря на то, что на данный момент невозможно достоверно спрогнозировать, какой будет погода на первые майские праздники в Москве, именно в ближайшие дни она будет максимально соответствовать климатическим нормам 1 мая. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нужно наслаждаться той погодой, которая будет в выходные и в понедельник, в ближайшие три дня она окажется соответственной климатическим характеристикам 1 мая, — сказал метеоролог. — Это достаточно комфортная температура: ночью около 5 градусов, днем 15-17, а в воскресенье и понедельник даже до 20 градусов с малой облачностью».

К середине недели, как спрогнозировал Вильфанд, ожидается понижение температуры с приходом северо-западных воздушных масс, небольшие дожди.

«Во второй половине недели, в среду, вторник, температура понизится на 3-4 градуса, такой радостной погоды уже не будет. Но именно то, что есть сейчас, соответствует норме майских праздников», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в России в преддверии майских праздников подорожал «шашлычный набор», в который входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Общая реализация комплекта этих товаров выросла на 19 процентов год к году. Скачок продаж «шашлычного набора» связывают с хорошей погодой в центральной части страны.

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Наталия Белова
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