Власти украинского села отказались демонтировать памятник советским солдатам

Власти украинского села Лисичово отказались демонтировать памятник советским солдатам

Власти села Лисичово Закарпатской области на западе Украины отказались от демонтажа памятника погибшим в Великой Отечественной войне советским солдатам. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, распространенном в сети, говорится, что в ходе обсуждения демонтажа жители села единогласно высказались за сохранение памятника. Отмечалось, что его снос «обесценит вклад погибших в борьбу против фашизма».

Ранее сообщалось, что в Киеве в рамках декоммунизации в украинской столице хотят снести сотни памятников. «У нас примерно 300 объектов [подлежащих сносу] в списке — это памятники, бюсты, мемориальные доски», — уточнил директор департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александр Никоряк.

После начала спецоперации украинские власти активизировали борьбу с русским и советским наследием. Фактически процесс не прекращался с конца 2013 года, когда в центре Киева протестующие снесли скульптуру вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.