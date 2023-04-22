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13:10, 22 апреля 2023Мир

Экс-президент Перу сдался властям США для экстрадиции

Экс-президент Перу Алехандро Толедо Манрике сдался властям США для экстрадиции на родину

Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

Экс-президент Перу Алехандро Толедо Манрике сдался федеральным властям США для экстрадиции на родину, где ему предъявлены обвинения в получении взяток на миллионы долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Бывшего перуанского лидера арестовали в своем доме в Менло-Парке, городе в округе Сан-Матео американского штата Калифорния. Федеральная прокуратура заявила, что перуанские официальные лица направились в Северную Калифорнию, чтобы забрать Толедо и доставить его обратно в Перу. Однако агентство уточняет, что пока неизвестно, когда это произойдет.

Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год, он обвиняется в получении взяток на сумму не менее 20 миллионов долларов от крупной бразильской строительной компании Odebrecht, которая ранее призналась властям США в том, что десятилетиями давала взятки чиновникам в обмен на заключение контрактов по всей Латинской Америке. Толедо не признал вину. В коррупционном скандале, связанном с Odebrecht, кроме Толедо фигурируют еще три бывших президента Перу.

Экс-президент Перу добивался отсрочки своей экстрадиции на родину, но апелляционный суд США отклонил его последнее ходатайство, и федеральный судья потребовал от него сдаться правоохранителям.

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Варвара Кошечкина
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