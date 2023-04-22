В Москве раскрыли детали пятого сезона свадебного проекта «Новые адреса счастья»

Вице-мэр Ракова: в Москве открыли пятый сезон проекта «Новые адреса счастья»

В Москве накануне праздника Красная горка, 22 апреля, открылся пятый свадебный сезон проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья», в рамках которого в столице проводят выездные регистрации брака в необычных местах. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для московских молодоженов с 2019 года доступна выездная регистрация брака в популярных местах столицы. За это время количество локаций увеличилось в 1,5 раза. Кроме того, мы регулярно обновляем и открываем новые локации. Сейчас каждая четвёртая свадьба проходит именно на выездных локациях. Доступность локаций по сравнению с 2019 годом выросла более чем на 50%. Более 8 тысяч молодоженов запланировали регистрацию брака в 2023 году. И еще для молодоженов доступно 6 тысяч свободных мест в этом году. Сегодня мы открываем пятый свадебный сезон накануне праздника Красная горка. Каждая локация будет тематически украшена, там будут работать профессиональные фотографы, и всем молодоженам вручат фирменные карты «Тройка». Всего накануне Красной горки поженятся около 1700 пар Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Пятый юбилейный свадебный сезон проекта «Новые адреса счастья» откроют более 300 пар, а всего с 21 по 23 апреля планируют заключить брак более 1700 пар. Все основные активности запланированы на субботу, самый популярный день для свадеб — 22 апреля — планируют пожениться более 40 процентов пар, подавших заявление на дни, приуроченные к Красной горке.

Специально для столичных молодоженов к открытию свадебного сезона и празднику Красная горка были выпущены карты «Тройка» со слоганом «ЗАГС Москвы соединяет сердца», которые 22 апреля получит каждая пара молодоженов. Карты выполнены в двух различных дизайнах — одна для него, другая для нее. Также фирменные карты можно будет приобрести в кассах Московского метрополитена Большой кольцевой линии.

Начнется пятый сезон проекта с парада речных трамвайчиков флотилии «Рэдиссон Ройал»: пять кораблей целый день будут курсировать для молодоженов вдоль Пресненской набережной до Москвы-Сити и обратно. На них поженятся 50 пар.

«Проект «Новые адреса счастья» обновляется и расширяется. В 2023 году для молодоженов открылись новые площадки — Оперный дом музея-заповедника «Царицыно» и колесо обозрения «Солнце Москвы», возобновились торжественные церемонии на Останкинской телебашне. Специально для пар, желающих отметить заключение брака особенным танцем, с 22 апреля этого года открыта площадка в бальном зале “Хилтон Ленинградская”», — рассказала Анастасия Ракова.

22 апреля торжественные церемонии накануне Красной горки проходят в историческом здании Московской городской Думы, там поженят четыре пары. Торжественные церемонии бракосочетания с участием руководителей города – столичная традиция, которая существует уже более 10 лет, отметили в соцкомплексе Москвы. Они проходят раз в год, на Красную горку.

Во всех дворцах бракосочетания и на выездных площадках подготовили украшенные фотозоны, для пар 22 апреля будут работать бесплатные профессиональные фотографы, которые будут сопровождать пары во время бракосочетания, а также сделают снимки до или после в различных интерьерах.

