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11:52, 22 апреля 2023Россия

Найденная москвичом на помойке вещь подорвала его квартиру

Москвич нашел на помойке моноколесо, и оно подорвало его квартиру

Найденная москвичом на помойке вещь подорвала его квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел в столичном районе Зюзино. Пожилой мужчина увидел на свалке моноколесо и решил принести находку домой, а когда он уснул, транспортное средство взорвалось.

В квартире россиянина начался мощный пожар, но он успел выбраться через окно первого этажа и почти не пострадал. Огонь уничтожил все, что находилось в прихожей квартиры, в том числе документы москвича.

Пострадавший предположил, что причиной взрыва и возгорания стала неисправность аккумулятора моноколеса. «Это же как — хуже пороха, литий! Там такой костер [горел], как ракетное топливо», — отметил москвич.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина обгорел в лифте из-за загоревшегося электросамоката.

Марк Леонов
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