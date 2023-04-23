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01:20, 23 апреля 2023Бывший СССР

В Армении осудили обвинение Азербайджана в подрыве военного грузовика

Посол Армении Марукян назвал беспочвенными обвинения Баку в подрыве военного грузовика

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян осудил обвинения со стороны Азербайджана в подрыве военного грузовика. Свой комментарий он опубликовал в личном Twitter-аккаунте.

Марукян подчеркнул, что Ереван не причастен к произошедшему. «Обвинения Азербайджана в адрес Армении беспочвенны и служат Азербайджану лишь пропагандой для новой агрессии или провокации против Армении», — добавил он.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что в Нагорном Карабахе на мине подорвался военный грузовик азербайджанской армии. В результате инцидента трое военнослужащих получили ранения. Как утверждают в оборонном ведомстве, это была «очередная провокация Армении».

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Марина Совина
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