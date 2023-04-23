Водитель внедорожника избил беременную россиянку из-за дорожного конфликта

В Екатеринбурге водитель напал на беременную женщину и избил ее из-за конфликта на дороге

В Екатеринбурге водитель внедорожника напал на беременную женщину из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, на улице Орджоникидзе мужчина на Land Cruiser Prado подрезал автомобиль Mitsubishi Colt потерпевшей при перестроении и стал показывать ей средний палец. Обе машины остановились, тогда фигурант вышел, подошел к авто беременной и разбил стекло. Затем он стал избивать жертву.

Отмечается, что пострадавшая находится на девятом месяце беременности. В настоящий момент женщину доставили в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. После данного инцидента существует угроза преждевременных родов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.