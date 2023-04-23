Анонсирована двузначная дивидендная доходность многих российских компаний

Дивидендная доходность многих российских компаний приблизится к двузначному показателю

Несмотря на непростые экономические условия, дивидендная доходность многих российских компаний будет в 2023 году двузначной. Такие положительные изменения со ссылкой на мнение экспертов рынка анонсирует «Коммерсантъ».

В материале издания говорится, что уже сейчас по индексу Московской биржи она составляет около 11 процентов. Также отмечается, что девять недель подряд индекс Мосбиржи уверенно растет. По итогам торгов 22 апреля он закрепился возле отметки 2640 пунктов, что стало максимальным показателем с апреля 2022 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев посчитал, что по итогам первого квартала суммарный объем выплат по дивидендам превысил 875 миллиардов рублей.

Investfunds, в свою очередь, сообщает, что по итогам первого квартала через паевые фонды с дивидендными стратегиями был получен доход 11-14 процентов. За этот же период фонды широкого рынка акций выросли на 10-24 процентов.