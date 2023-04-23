Военкоры сообщили о взятии ВС РФ в плен украинских военных из «Эдельвейса»

«РВ»: ВС РФ взяли в плен украинских военных из 10-й горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»

Российские войска (ВС) захватили украинских военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Работа батальона [Луганской народной республики] ЛНР "Заря", теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России», — уточнили военкоры. Отмечается, что в настоящее время украинские военнопленные рассказывают о себе на экспресс-допросе.

15 февраля Зеленский присвоил Десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». В годы Великой Отечественной войны так называлась Первая горно-пехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии. В указе президента говорится, что наименование присвоено подразделению за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины». Бригада ВСУ была сформирована в 2015 году, а в 2016 году ее перебросили в Донбасс.