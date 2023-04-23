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12:27, 23 апреля 2023Россия

Умер депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов

Депутат Госдумы от Липецкой области Николай Борцов умер в 78-м году жизни

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области, представлявший область в Госдуме России, Николай Борцов умер в возрасте 77 лет. Об этом в воскресенье, 23 апреля, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

По словам главы региона, смерть Борцова является невосполнимой потерей для региона. В советское время он прошел путь от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода, которые превратил в 1990-е годы в крупнейшего производителя соков.

Борцов занимался помощью в обустройстве детских площадок, скверов, помогал с поставками медицинского оборудования, оказывал помощь монастырям и храмам.

Борцов стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года и являлся членом комитета Госдумы по делам национальностей.

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Владимир Седов
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