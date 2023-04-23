Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 23 апреля 2023Бывший СССР

Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ

Министр обороты Эстонии: украинское контрнаступление начнется через месяц

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется через месяц. Об этом он заявил изданию ERR после совещания Группы поддержки Украины на военной базе Рамштайн в Германии.

По мнению Певкура, препятствием для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является не отсутствие танков Abrams, а погода. Он подчеркнул, что в Украину было переброшено уже «довольно много техники» и «довольно много ее находится на пути туда». Однако сейчас дождливая погода затрудняет передвижение тяжелых машин, и, если погодные условия не улучшатся, наступление перенесется еще на два месяца.

Ранее министр обороны Эстонии сообщил об отправке Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
СНБО Украины назвал условие для начала контрнаступления ВСУ
Названы марки пишущих машинок Толстого и Горького
Боец MMA назвал главную ошибку американца в поединке с Павловичем
ВСУ второй раз за день обстреляли село в приграничном российском регионе
Мужчина упал с эскалатора в ящик с яблоками и попал на видео в столичном ТРЦ
Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ
Медведев заговорил по-украински
Минобороны заявило об ударе по цехам для ремонта украинских БПЛА
«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ
Россиянин нашел во дворе на даче емкости с радиоактивным веществом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.