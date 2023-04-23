Министр обороты Эстонии спрогнозировал контрнаступление ВСУ

Министр обороты Эстонии: украинское контрнаступление начнется через месяц

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется через месяц. Об этом он заявил изданию ERR после совещания Группы поддержки Украины на военной базе Рамштайн в Германии.

По мнению Певкура, препятствием для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является не отсутствие танков Abrams, а погода. Он подчеркнул, что в Украину было переброшено уже «довольно много техники» и «довольно много ее находится на пути туда». Однако сейчас дождливая погода затрудняет передвижение тяжелых машин, и, если погодные условия не улучшатся, наступление перенесется еще на два месяца.

Ранее министр обороны Эстонии сообщил об отправке Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм.