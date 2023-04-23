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14:05, 23 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин спас мать от убивавшего ее ножом сожителя

В Татарстане задержали 60-летнего пенсионера, пытавшегося убить сожительницу ножом

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

В Республике Татарстан задержали 60-летнего россиянина, подозреваемого в покушении на убийство сожительницы. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило «Ленте.ру» региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 апреля пенсионер и его сожительница употребляли алкоголь в одной из квартир города Заинск. Застолье внезапно перешло во взаимные упреки и обмен оскорблениями. Разъяренный мужчина схватил кухонный нож и попытался убить женщину, нанеся ей два колющих удара в жизненно важные органы. Однако мать спас бросившийся на защиту сын, который сумел прекратить расправу.

Жертва нападения была госпитализирована в ближайшую больницу. Подозреваемого отправили в изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

21 апреля сообщалось, что молодая мать из Екатеринбурга зарезала сожителя из-за просьбы сделать музыку тише.

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Владимир Седов
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