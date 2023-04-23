В Стамбуле обстреляли офис правящей партии

В Стамбуле неизвестные обстреляли офис правящей Партии справедливости и развития

В Стамбуле двое неизвестных обстреляли здание, в котором располагается офис правящей партии страны — Партии справедливости и развития. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Отмечается, что двое мужчин ночью открыла огонь по офису по связям с выборами правящей партии, находящемуся в районе Бахчелиевлер Кочасинан. Всего было сделано около пяти выстрелов.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако на верхнем этаже здания были обнаружены следы от пуль. В настоящее время полиция ищет подозреваемых.

Ранее, 20 апреля, неизвестный обстрелял офис правящей партии Турции в городе Адана на юге страны, сообщал ТАСС. Тогда неизвестный сделал 12 выстрелов из помпового ружья по пустующему офису партии. Спустя некоторое время его задержали.