14-летний школьник погиб из-за ДТП с пьяным россиянином

В Приморье задержали 33-летнего россиянина за ДТП с пострадавшими подростками

В Приморском крае задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух подростков. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 апреля в поселке Пластун пьяный 15-летний водитель внедорожника попал в ДТП с участием автомобиля, в салоне которого находились два его несовершеннолетних друга. От удара автомобиль со школьниками улетел в кювет и разбился о дерево.

После аварии находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбежал с места ДТП. Двое 14-летних пассажиров машины погибли, 15-летний водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящее время подозреваемый задержан, на месте проведен осмотр, допрашиваются свидетели.