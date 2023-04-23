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03:19, 23 апреля 2023Из жизни

Внедрившийся к талибам британский шпион вернулся домой и убил сына

Внедрившийся к талибам шпион британской разведки MI-6 вернулся домой и жестоко убил сына

Фото: Ali Khara / Reuters

Сотрудник британской разведки MI-6 внедрился в лагерь движения Талибан (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане, а по возвращении в Великобританию жестоко убил своего сына. Об этом пишет Daily Star.

Шпион, чье имя не раскрывается, получил сильную психологическую травму от пребывания у талибов. В частности, ему поручили обмывать тела террористов перед погребением. Кроме того, он присутствовал при казни целой семьи, которую заподозрили в работе на США, а после экзекуции его заставили держать голову обезглавленного ребенка. Также британец в какой-то момент оказался в руках пакистанской разведки, которая пытала его, заподозрив в связях с джихадистами.

Когда мужчина вернулся в Великобританию, он находился в состоянии крайнего стресса, страдая от воспоминаний. Также позднее выяснилось, что он вообще не должен был идти на это задание, поскольку полностью провалил тест на эмоциональную стабильность, а также в детстве подвергался сексуальному насилию.

Несмотря на явное психическое расстройство, присяжные признали его виновным в убийстве своего ребенка. Шпиона поместили в психиатрическую клинику. Адвокат разведчика Лиам Котри поведал, что после возвращения MI-6 не интересовалась благополучием своего агента, полностью потеряв к нему интерес. Его использовали, резюмировал юрист.

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Марина Совина
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